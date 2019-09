Psychiaters Jawed S. vreesden voor geweld tijdens psychologisch onderzoek

De deskundigen hebben zodoende nauwelijks conclusies kunnen trekken. "We hebben hem niet kunnen onderzoeken zoals het hoort, en geen diagnoses kunnen stellen", zei een psychiater van het Pieter Baan Centrum in de gerechtsbunker in Amsterdam. "We blijven bij hypothesen."

'Forse radicalisering'

Wel zien de deskundigen aanwijzingen voor psychische problemen bij de Afghaanse verdachte. Zo is vastgesteld dat er bij S. sprake is van 'forse islamitische radicalisering', en vinden de psychiaters zijn manier van communicatie 'niet normaal' vanwege de vele herhalingen in zijn uitspraken.