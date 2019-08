Beau heeft slapeloze nachten van nieuwe talkshow: 'Het is een gevaarlijk gedrocht'

Vrolijk en ontroerend

Beau moet flair hebben, vindt hij. "Om 22.30 uur wil je als kijker nog vermaakt worden, het mag best entertainment zijn. Het moet een vrolijke show worden, met ook spannende, heftige, ontroerende gesprekken. En die mogen wat mij betreft best een kwartier duren. We moeten de show niet volproppen met gasten en stukjes."

Hij schuwt het amusement niet. "Ik kan lekker kletsen en keten, van Paul de Leeuw tot Gordon en Joling, die hele rataplan, dat is de wereld waaruit ik kom, ik ken die mensen, daar verheug ik me op. Internationale gasten wil ik ook hebben. En niet elke dag muziek, alleen maar om een nieuwe plaat te pluggen. Daar heb ik geen zin in en het is vaak ook helemaal niet goed. Die vijf minuten kunnen we beter besteden."

Mensen zonder stem

Het liefst wil hij in Beau ook sociaal-maatschappelijke thema’s behandelen, zoals hij dat deed in de programma’s die hij de afgelopen jaren maakte. “Met Five Days Inside (waarmee hij vorig jaar de Gouden Televizier-Ring won, red.), Het Rotterdam Project en Beau en de veteranen heb ik heel veel geleerd over de zorg en de onderklasse van onze samenleving, mensen die het moeilijk hebben. De manier waarop wij met ouderen omgaan, 400.000 jongeren die in armoede opgroeien, een schuldensysteem dat werkelijk te sadistisch is voor woorden. Dat vind ik interessant. Die mensen hebben allemaal geen stem. Die wil ik ze geven. Maar tegelijkertijd ontkom je in zo’n talkshow niet aan de waan van de dag."