Waarom een schildpad honderden jaren ouder wordt dan een fruitvlieg

Of we met deze kennis een manier kunnen verzinnen om het ouderdomsproces bij mensen tegen te gaan? "Als arts ben ik helemaal niet geïnteresseerd in het oprekken van de levensduur", zegt van Bodegom. "Van een langer leven wordt je niet per se gelukkig. Van een gezond leven wel. En daar probeer ik als arts bij te helpen."

Geen wonderpil

Je kunt een poging wagen je lichaam minder heftig te beschadigen, zegt de arts. "Het gaat om de goede balans vinden in bewegen, en rust houden om te kunnen herstellen. Zo kun je op een gezonde manier de leeftijdsgrens bereiken."

De slotsom is wel: hoe gezond en gebalanceerd iemand ook leeft, er zit altijd een biologische grens aan de leeftijd. "Het is een illusie dat je met een of andere wonderpil het eeuwige leven kan hebben. De code van het ouderdomsproces valt niet te kraken; alles in de natuur veroudert en gaat uiteindelijk dood."