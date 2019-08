Jongeren en hun schermtijd: elke generatie heeft zijn eigen problemen

Jongeren zelf klagen over rug- schouder en vingerproblemen. Daarnaast vinden ze het jammer dat ze minder buiten zijn en zijn ze bang dat ze verslaafd zijn of worden.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet al tientallen jaren onderzoek naar het mediagebruik van jongeren en naar de manier waarop jongeren hun vrije tijd besteden. Daaruit valt op te maken dat de manier waarop jongeren hun uren van de dag verdelen, drastisch is veranderd.

Onderzoeker Jos de Haan daarover: "Jongeren tussen de 13 en 19 jaar zijn van ongeveer 2 uur tv-tijd per dag in 1990 naar een meer dan verdubbeling van schermtijd gegaan, namelijk bijna vijf uur per dag."

VerTROSsing

Toch beschouwt De Haan de problemen van deze generatie niet als uniek. "Zorgen over de persoonlijke ontwikkeling van jongeren zijn er altijd al geweest. In de jaren 50 waren er zorgen over de popcultuur, die jongeren op een verkeerde manier zou beïnvloeden En in de jaren 90 was de discussie dat de samenleving en de jongeren last hadden van verTROSsing en amusement."

De term is afkomstig van de TROS, de eerste omroep die niet vanuit een ideologie radio en televisie maakte, maar juist bracht wat de kijkers wilden zien. Dat betekende vooral veel entertainment.