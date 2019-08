Rookruimtes mogelijk over vier weken uit café en restaurant verdwenen

Eind september doet de Hoge Raad uitspraak in een rechtszaak die Clean Air Now heeft aangespannen. De anti-tabaksorganisatie wil alle rookruimtes in Nederland ontmantelen voor een rookvrije samenleving. In 2018 stelde het gerechtshof de organisatie al in het gelijk, en de verwachting is dat de Hoge Raad daarin zal meegaan.

"Het is zoals dat zo mooi heet 'een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' dat we deze zaak gaan winnen", aldus voorzitter Tom Voeten van Clean Air Now. Dat zou betekenen dat horeca-ondernemingen eind september per direct hun rookruimtes moeten afbreken.

'Grote impact'

In het preventieakkoord van staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) staat dat alle rookruimtes in openbare gebouwen uiterlijk in 2022 verdwenen moeten zijn. Voorzitter Robèr Willemsen van Horeca Nederland, die zijn handtekening onder het preventieakkoord zette, betreurt de mogelijke versnelling in dit besluit, schrijft hij aan zijn achterban. "Die uitspraak kan per direct hele grote impact hebben op horecazaken met een rookruimte."