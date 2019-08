Donatiewebsite plotseling offline: tienduizenden euro's verdwenen

Hoewel Mastenbroek al maanden op de hoogte zegt te zijn van de hack, heeft hij de donateurs niet ingelicht. Ook opmerkelijk is dat hij geen aangifte heeft gedaan bij de politie. Zijn uitleg: "Dat heeft geen zin, die mensen werken met een ander IP-adres en zij zijn niet te achterhalen." Zijn verhaal wekt argwaan bij initiatiefnemers van donatie-acties.

Geld kwijt

Sjouke Faber had een crowdfundingsactie voor zijn vrouw opgezet. Zij heeft MS en is in Nederland uitbehandeld. Het stel probeerde geld te verzamelen, en via Dream or Donate was de afgelopen tijd ruim 10.000 euro opgehaald. Faber: "Ik ga ervan uit dat wij het geld kwijt zijn. Dit vernietigt even alle hoop die mijn vrouw de afgelopen tijd had." Faber gaat aangifte doen bij de politie.