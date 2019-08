Zwartboek gedupeerden: 'Belastingdienst is te kil en hardhandig tegen burgers'

Het zwartboek is gemaakt op basis van klachten die bij een meldpunt van de SP binnen kwamen over het onterecht terugbetalen van toeslagen voor kinderopvang. Dit meldpunt werd in de zomer ingesteld na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws dat bij één groep van 300 ouders in 2014 onterecht de toeslag was stopgezet en teruggeëist. Staatssecretaris Snel gaf toe dat zijn dienst in die zaak 'onrechtmatig' handelde. Een commissie moet nu zorgen voor compensatie voor deze groep ouders. Ook loopt er een onderzoek van de Auditdienst Rijk naar vergelijkbare gevallen.

'Grove schuld'

Maar volgens Leijten zit het probleem nog dieper ingebakken dan ze al dacht: "Het zijn zóveel meldingen. Dit gaat niet om één incident, maar om systematisch hard optreden."

Als voorbeeld noemt ze als mensen bij kleine fouten het etiket 'opzet' of 'grove schuld' krijgen opgeplakt. "In de wet staat dat de Belastingdienst moet bewijzen dat fouten met opzet worden gemaakt, maar dat lijkt vaak niet te gebeuren."