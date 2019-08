Dingen die je (misschien) nog niet wist over de bevrijding

Gezocht: bevrijdingsverhalen uit heel Nederland. Vertel ons je verhaal

RTL Nieuws staat op verschillende manieren stil bij 75 jaar vrijheid en daar kun jij bij helpen. Wij zijn benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal over de bevrijding. Hoe werd het 75 jaar geleden gevierd in jouw dorp of stad? Welke verhalen heb je van familie gehoord? Of heb jij, of heeft je familie, misschien wel beelden of foto's? We horen het heel graag, zodat we het komende jaar een mooie verhalenserie voor onze site kunnen maken. Stuur ons je verhaal via bevrijding@rtl.nl.