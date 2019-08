Verbouwing circuit Zandvoort verstoort seksleven rugstreeppad en zandhagedis

Probleem is de aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis. Door de werkzaamheden gaat hun leefgebied verloren.

Ontheffing verleend

Voor een deel van dit leefgebied is het verlies tijdelijk, maar voor een deel definitief. Dit maakt dat het circuit een ontheffing nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

Die ontheffing is deze week verleend door de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, dat namens de provincie Noord-Holland ontheffingsaanvragen behandeld.

De omgevingsdienst gaat volledig mee in de argumentatie van het circuit. Dat stelt dat de ingrepen noodzakelijk zijn om 'de toename van het aantal bezoekers' – er worden er per dag 105.000 verwacht – 'op een goede manier te kunnen ontvangen en distribueren over het bestaande circuitterrein.'

Veiligheid

De extra tribunes zouden ervoor zorgen dat 'ongewenste schade door vertrapping van het kunstmatige duingebied' achterwege blijft en de extra toe- en uitgangen zouden nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

Het circuit heeft toegezegd beschermende maatregelen te nemen. Zo moeten amfibieschermen worden geplaatst en dieren worden 'weggevangen' met tapijttegels of bitumenplaatjes en ingegraven halve en hele emmers, om vervolgens te worden verplaatst naar geschikte leefgebieden waar geen werkzaamheden plaatsvinden.

De ontheffing geldt tot 30 april 2020. In mei van dat jaar moet de eerste Grand Prix plaatsvinden.