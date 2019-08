Stoppen met vlees en een stukje bos kopen: zo help je de Amazone

Geen vlees

Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit, legt uit hoe je dit kunt doen. "Geen of in elk geval minder vlees en sojaproducten eten, kan helpen", zegt hij. "Een groot deel van de grond wordt namelijk gebruikt om runderen te houden en soja te verbouwen. President Bolsonaro heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan en hij verleent meer vergunningen aan de mijnindustrie. Daardoor neemt de ontbossing verder toe. Bomen worden door boeren in de brand gestoken, om snel van het hout af te zijn. Er komt daardoor veel CO2 vrij in de atmosfeer en dat is verontrustend."

"Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat soja lokaal geproduceerd wordt in Nederland", zegt Leemans. "Dat wil minister Carola Schouten ook. Door de vraag naar soja en vlees te verminderen, zal de druk op ontbossing afnemen."