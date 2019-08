Tientallen zwembaden te vies: slijm, zweet en urine gevonden

Waar kun je zelf op letten?

Hoe kun je zo veilig en hygiënisch mogelijk zwemmen? Vijf tips van de zwemexperts van Xigna.

1. Loop altijd op slippers in het zwembad

Er zitten altijd schimmels op de vloer. Door slippers te dragen bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen.

2. Ga plassen op het toilet

Het lijkt voor de hand te liggen, maar toch wordt er regelmatig te veel urine van bezoekers in het zwemwater gevonden.

3. Ga douchen voor het zwemmen

Viezigheid in het water komt vooral van zwemmers zelf. Zwembadhouders moeten ervoor zorgen dat die viezigheid bestreden wordt, maar als bezoeker kun je daar flink aan bijdragen door voor het zwemmen te gaan douchen. Zo spoel je mogelijke schadelijke stoffen van je lichaam en komt dit niet in het water.

4. Als je niet naar de bodem kunt kijken, ga dan niet zwemmen

Het gebeurt maar zelden dat het zwembadwater zo troebel is dat je er niet doorheen kunt kijken. Maar als dat het geval is, blijf dan uit het zwembad. Het is een indicatie voor vervuild water.

5. Heb je twijfels over de waterkwaliteit? Vraag je zwembad

Ook als het water goed doorzichtig is, kan er iets mis zijn. Als leek kun je dat niet zien. Twijfel je over de waterkwaliteit of veiligheid in het zwembad? Vraag dan bij het zwembad naar de laatste inspectierapporten en monsteruitslagen. Soms hangen ze ook op een prikbord in het zwembad. Mocht je zwembad geen duidelijkheid geven, dan kun je ook aankloppen bij de provincie of omgevingsdienst in je regio. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht.