Een atoombom op een orkaan, kan dat wel?

Er is zelfs onderzoek gedaan of het mogelijk is, zegt Van der Meer, maar dat was wel al een tijd geleden. "In de jaren '50 en '60 hebben ze gekeken wat ze allemaal met nucleaire energie konden doen. In de wapenwedloop hebben ze zelfs gekeken of ze een atoombom richting de maan konden schieten."

Radioactiviteit

Maar zover kwam het nooit, en er werd ook nooit een orkaan bestookt met nucleaire middelen. Een belangrijke reden: de nucleaire straling die vrijkomt na de explosie. "Of er komt een orkaan aan land, of er komt een wolk van radioactiviteit aan land. Dat zorgt voor onrust."

Van der Meer is dus wel een beetje verbaasd over de vermeende uitspraak van Trump. "Het is een oud idee. Het lijkt me beter om orkaanbestendige huizen langs de kust te zetten."