Waarom het voor sommige ouders fijn is dat de vakantie voorbij is

Burn-out

Voor langdurige stress die je als ouders kunt ervaren, bestaat een term: de parentale burn-out. Volgens onderzoek van de Belgische Université Catholique de Louvain krijgt 12 procent van de ouders hiermee te maken. Deze vermoeidheid heeft niets met werk te maken, maar is gerelateerd aan de druk die het opvoeden met zich meebrengt. Ouders raken opgebrand door het opvoeden, zijn moe en hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Dat komt onder meer omdat ouders het drukker hebben dan vroeger: de vrouw heeft niet alleen als taak de kinderen op te voeden, maar werkt daarnaast. Hetzelfde geldt voor de man: die hoeft niet meer alleen het inkomen te genereren.

"We hebben van het leven heel hoge verwachtingen", verklaart Launspach. "Dat geldt ook voor een vakantie. Op Instagram ziet alles er fantastisch uit, dus dat willen we zelf ook. Daarnaast zien we de vakantie als oplossing voor alle druk in ons leven. We denken: we hebben het nu nog heel druk, maar als we straks op vakantie zijn, dan is dat over. Terwijl op vakantie gaan heel stressvol is: je moet je spullen pakken, de reis is vermoeiend en je moet overal over nadenken: waar gaan we eten? Waar gaan we slapen?"