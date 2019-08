Vanavond is er een vleermuistelling, maar hoe tél je die fladderende dieren in je tuin?

Vanavond is het zover. Zodra de zon ondergaat, het schemerig wordt, pakt Marcel Schillemans zijn schrijfblok erbij en gaat het Grote Tellen beginnen.

Marcel is projectleider van de Zoogdiervereniging en organiseert de tweede Nationale Vleermuistuintelling die in Nederland plaatsvindt. Het is best een klus, erkent hij, dat tellen. Want ja: ze zijn snel, klein, zwart en fladderen nogal veel en ze komen bovendien pas tevoorschijn als het donker wordt. "De huismustelling is makkelijker."