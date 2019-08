Altijd weer dat knipperende lampje: ANWB over paniektelefoontjes van vakantiegangers

Garage

Gelukkig voor de man heeft België, net als Nederland, ook een wegenwacht. De Belgische Wegenwacht kon de sleutel eruit halen, de man kon verder rijden. Jurriaan: "Als dit in Frankrijk was gebeurd, dan was de kans groot dat het probleem de volgende dag opgelost kon worden. In Frankrijk ben je afhankelijk van de garage."

En dan nog een pechavontuur: hulpverlener Dave had een familie met 'een déjà vu'. "Op de terugreis naar huis begon in Tsjechië de airco van dit gezin te stinken en te roken. Bij een garage blijkt dat de airco-compressor kapot is."

Wat blijkt? Vorig jaar is, ook in Tsjechië, hetzelfde onderdeel kapot gegaan. Dat is in een Tsjechische garage vervangen. "Het viel nog onder de garantie" zegt Dave, "waardoor het kosteloos is vervangen. De familie kon daarna hun reis weer vervolgen. Geluk bij een pechgeval, noemen we dat."