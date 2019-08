Fysiotherapie voor veel mensen niet te betalen: 'Zorg staat onder druk'

Dat zegt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Eerder deze week berichtten we over duizenden Nederlanders die aan de grond zitten door hoge zorgkosten. Die vlieger gaat zeker ook op voor de fysiotherapie, zegt Melissa Knape van het KNGF. "Zorgelijk, want de behandelingen bepalen hun kwaliteit van leven."