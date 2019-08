Eén pil tegen hart- en vaatziekten? 'Nogal grof geschut'

Andere diagnostiek

Cardioloog Fabrice Martens, die namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie spreekt, is voorzichtig enthousiast. "Op mondiaal populatieniveau zou het fantastisch kunnen zijn, maar voor westerse landen is dit anders. Het onderzoek is gedaan in Iran, waar de gezondheidszorg van een ander niveau is dan hier. Daar kunnen ze minder goed in kaart kunnen brengen wat de risico's van de patiënten zijn."

In Nederland is dat anders, zegt Martens, die ook voorzitter is van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland. "We hebben hier toegang tot andere diagnostiek. We kunnen hartfilmpjes en CT-scans maken. We kennen de gezondheid van familieleden, enzovoorts. We kunnen hier risicoprofielen maken. Het is Nederland grof geschut om bij voorbaat alle medicatie in een keer in te zetten. We zijn hier in staat de gezondheidszorg te individualiseren. Bij een hoog risico van een patiënt zet je medicatie in, bij een laag risico zijn we terughoudender."