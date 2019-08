Explosieve toename geweld met levensgevaarlijke illegale handgranaten

Hoofdpijndossier Halsema

De incidenten die Liem en mede-onderzoekster Katharina Krüsselmann onderzochten vonden plaats in 45 verschillende gemeenten door het hele land. Van Zwolle tot Vianen. Maar vooral in Amsterdam is het gebruik van illegale handgranaten in opmars. Bijna een derde van alle incidenten was in de hoofdstad.

Het is een hoofdpijndossier voor burgemeester Femke Halsema, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Volgens de gemeente hebben de problemen een structureel karakter aangenomen. "Deze incidenten hebben een grote impact op de getroffen ondernemers, maar leveren ook een groot gevaar op voor omwonenden en voorbijgangers."

Door het ophangen van tijdelijke camera's en het sluiten van panden hoopt Amsterdam nieuwe incidenten te voorkomen. Gezien het feit dat sluiting eerder leidde tot faillissementen bij slachtoffers, is dat laatste omstreden. De gemeente zegt de situatie per incident te bekijken. Met politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst worden aanvullende maatregelen onderzocht.

Zwaardere straffen

Eerder deze maand besloot de Amsterdamse rechtbank criminelen die gepakt worden voor het plaatsen van explosieven extra zwaar te straffen om een signaal af te geven. Wie een granaat achterlaat op straat in Amsterdam wacht een mogelijke straf van 18 maanden cel, waar daar in de rest van het land 6 maanden voor staat.

Daarvoor moeten echter wel daders worden gevonden. En dat blijkt juist bij deze voorvallen moeizaam te gaan. Slechts één op de vijf incidenten in 2018 werd opgelost.