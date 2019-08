Henry's huis al vijf keer geramd door auto's: 'Ze racen hier als gekken'

Voor Henry Ubachs was het geen verrassing dat er gisteren een auto tegen zijn huis was geknald. Het is inmiddels de vijfde keer dat een automobilist zijn woning in Zeeuws-Vlaanderen ramde. "We willen dat het hier gewoon veilig wordt."

De politie Zeeland meldde dat de 23-jarige automobiliste te veel gedronken had, en in de bocht de macht over het stuur was verloren. Ze ramde de gevels van de woningen 35 en 37 aan de Turkeijeweg in het gelijknamige gehucht Turkeye. "Het is zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt", baalt Ubachs hardop. "Sinds ik hier met mijn vrouw woon zijn er al vijf auto's tegen onze woning gereden." De oorzaak dat er op deze plek zoveel auto-ongelukken plaatsvinden, is de flauwe bocht die langs Ubachs' woning loopt. Vanwege de snelheid waarmee bestuurders de bocht mogen nemen (60 kilometer per uur) gaat het regelmatig mis. Wachten op doden "Er zijn nog steeds geen maatregelen genomen om deze bocht veiliger te maken." Samen met zijn buren heeft Ubachs het waterschap herhaaldelijk gevraagd om iets aan de maximumsnelheid ter plekke te doen, de weg te versmallen of te verleggen. "Er is ons van alles beloofd, maar daar is niets van terechtgekomen. Op deze manier is het wachten tot er doden vallen." Lees ook: Tientallen auto's vlogen tuin Janet (53) in: 'Ik ben voorzichtiger geworden' Het gevolg is dat de bewoner aan de Turkeijeweg zelfs oranje veiligheidspilonnen plaatst wanneer hij zijn voortuin wil snoeien. Dat nemen automobilisten hem niet altijd in dank af. "Regelmatig krijg ik de middelvinger van bestuurders die als gekken door de bocht racen. Soms klok ik mensen met een snelheid van boven de 100 kilometer per uur. Vooral motorrijders maken het bont." Niet verhuizen Toch blijft Ubachs zitten waar hij zit. Een verhuizing is niet aan de orde. "Wij wonen hier hartstikke mooi en leuk. We willen dat het hier gewoon veilig wordt."