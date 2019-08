Waarom vinden we onszelf lelijk op vakantiefoto's? 'Kennen eigen uiterlijk niet'

Het betekent niet dat we ook echt slecht op de foto staan. Nee, het komt doordat we eigenlijk helemaal niet goed weten hoe we eruitzien. Hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman: "Je hebt als mens veel gezichtsuitdrukkingen, maar we kennen er eigenlijk maar eentje. Dat is het gezicht waarmee je in de spiegel kijkt.

Die blik heb je bijvoorbeeld tijdens het kammen van je haren of het poetsen van je tanden. "Je kijkt daar met een kritische blik naar. De meeste mensen zien zichzelf niet in de spiegel als ze nijdig zijn of onnozel kijken."