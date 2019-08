Duikexpeditie laat zien dat wrak van Titanic langzaam verdwijnt

Nu het nog kan

De wetenschappers vonden het daarom belangrijk om nu naar beneden te gaan om het wrak te bestuderen. "Het wrak zelf is de enige getuige die we nu nog hebben van de rap Titanic", zegt Robert Blyth van het Narionaal Maritiem Museum in het Engelse Greenwich. "Alle overlevenden zijn inmiddels overleden, dus ik denk dat het belangrijk is om het wrak te bekijken nu het ons nog iets kan vertellen."

Het duikteam is afgelopen tijd in totaal vijf keer afgedaald. De duikexpeditie is gefilmd en wordt uiteindelijk ook gebruikt voor een documentaire.