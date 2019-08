Deel overgeplaatste konikpaarden Oostvaardersplassen heeft parasiet

'Zorgplicht ligt in Spanje'

Staatsbosbeheer is op de hoogte van de fysieke gesteldheid van de paarden. De organisatie laat weten sinds maart geen eigenaar meer te zijn van de 29 verhuisde paarden. "De verantwoordelijkheid voor de dieren ligt nu bij de huidige eigenaar", schrijft Staatsbosbeheer in een schriftelijke reactie. "Wel voelen we ons betrokken bij het welzijn van de dieren. Vanuit die betrokkenheid, zijn we in gesprek met de eigenaar over welke ondersteuning we kunnen geven in de huidige situatie."