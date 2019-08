Broer coffeeshopbaas in Thaise cel: 'Ik hoop dat de minister Johan terugbrengt'

Sinds 2014

De coffeeshopbaas en zijn vrouw zitten sinds 2014 in Thailand in de cel. Het Openbaar Ministerie in Nederland vroeg Thailand eerder dat jaar om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die zich daar had gevestigd.

Het Thaise OM vervolgde Van Laarhoven en zijn echtgenote Mingkwan Kaenin vervolgens zelf. Van Laarhoven kreeg 103 jaar cel, waarvan hij er in ieder geval twintig moet uitzitten. Zijn echtgenote, die door justitie in Nederland slechts als getuige was aangemerkt, kreeg 12 jaar.

Boosheid geparkeerd

De Nationale Ombudsman oordeelde in maart dat de Nederlandse politie en justitie onzorgvuldig hebben gehandeld. In april drong de Tweede Kamer er bij Grapperhaus op aan zich in te zetten om Van Laarhoven naar Nederland te krijgen.

"Ik heb mijn boosheid even geparkeerd", zegt Frans. "We zijn er natuurlijk nog niet, maar dit is het beste nieuws dat ik de afgelopen vijf jaar heb gekregen."