Hond sterft kwartier na doodziek baasje: 'Ze waren onafscheidelijk'

"Hij had drie honden, maar hij en Nero waren onafscheidelijk", vertelt zijn moeder Fiona Conaghan aan de Schotse krant Daily Record. "Nero was de hond die altijd bij hem was."

Hart gebroken

Even voor de dood van Stuart ontdekte zijn schoonvader dat de hond zich niet lekker voelde. Bij de dierenarts bleek dat de hond iets in zijn ruggengraat had gescheurd. "Daarvoor was hij nog helemaal gezond", vertelt Fiona. De vrouw van Stuart heeft het erg moeilijk met het verlies. "Haar hart is gebroken omdat ze allebei heeft moeten verliezen, maar ze is zo sterk."