Verdachte doodgestoken Megan uit Breda was klasgenoot

De 16-jarige verdachte heeft zich gisteren na de steekpartij zelf gemeld bij de politie. Het meisje werd gevonden in haar huis aan de Bilderdijkstraat in de Brabantse stad, waar ze samen met haar moeder woonde. Tijdens de steekpartij was ze alleen thuis.

Megan zat op het Lieve Vrouwelyceum in Breda. Ze zat in 4 havo, schrijft de school op de website. "Vandaag, 19 augustus 2019, ontvingen we het trieste bericht van het overlijden van onze 4 havo-leerlinge Megan."