Poolse staatssecretaris Lukasz Piebiak dient ontslag in na schandaal

Materiaal naar de media

Onet publiceerde gesprekken tussen onderminister Piebiak en een vrouw genaamd Emilia. Daarin bespraken zij plannen om anonieme stukken met geruchten over Markiewicz's privéleven naar de media te lekken.

Emilia, wiens achternaam onbekend is, fungeerde als tussenpersoon tussen het ministerie van Justitie en regeringsgezinde media. Via haar werd het materiaal verspreid dat bedoeld was om bepaalde kritische rechters in kwaad daglicht te zetten.