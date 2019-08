Buschauffeur Arriva had vrouw in nikab wel moeten vervoeren

De chauffeur mag wel de politie bellen. "De politie is de enige die het verbod mag handhaven. Zij kunnen iemand een boete geven, onze buschauffeurs kunnen dat niet."

Goede chauffeur

Volgens de woordvoerder heeft Arriva hem en alle collega's opnieuw gewezen op de richtlijnen en heeft het voorval geen verdere gevolgen voor de chauffeur.

"Het is een hele goede chauffeur met veel ervaring. Het is een ingewikkelde wet, wat mag wel en wat mag niet. Dit is een communicatieprobleem geweest."