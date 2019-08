Wat te doen bij slaapproblemen? 'Ik val met een luisterboek in slaap'

Rustmoment

Volgens Hamburger is een boek lezen of naar iets rustgevends luisteren een effectieve manier om in slaap te vallen. "Als je moeite hebt met inslapen, is het slim om twee uur voordat je gaat slapen al te stoppen met het gebruik van je telefoon of andere drukte. Lees een boekje en pak je rust. Iets als mediteren kan daarbij ook helpen."

Ook Angela Vespignani-Koek (54) bouwt een rustmoment in voordat ze haar ogen dichtdoet. Ze is een denker, vertelt ze. "In bed dacht ik altijd: wat ga ik morgen doen? Hoe pak ik het aan? Doordat ik continu allerlei gedachten had, viel ik soms moeilijk in slaap. Een tijdje geleden heb ik een bewustzijnshealingcursus gedaan met als gevolg dat ik minder pieker, beter kan ontspannen en dus als een blok in slaap val en de volgende dag energieker opsta."