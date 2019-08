Dure zwembadkaartjes schrikken gezinnen af

Grote verschillen

In een doorsnee zwembad in Nederland betaalt een gezin met twee kinderen 20,70 euro. In België is dat 19,60 euro en in Duitsland zelfs maar 16 euro. Vooral kaartjes voor kinderen zijn in de buurlanden goedkoper.

Ook binnen Nederland zijn er grote verschillen: sommige gemeenten houden de prijs laag. Zo betaal je in zwembad De Kupe in het Friese Buitenpost maar 11 euro voor een gezin, en kun je in Den Haag voor 13,20 euro terecht. Beide gemeenten geven aan het belangrijk te vinden dat het zwembad voor iedereen toegankelijk is.

Hier zwem je goedkoop in jouw buurt

Op onderstaande kaart zijn de tarieven voor een dag zwemmen voor een gezin (2 volwassenen, 1 kind van 10 jaar, 1 kind van 4 jaar) weergegeven. De prijs is het tarief dat geldt op een zondag.