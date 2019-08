Premier Denemarken tegen president Trump: Groenland is niet te koop

Groenland is niet te koop en het idee om het aan de Verenigde Staten te verkopen is absurd, zei de premier van Denemarken vandaag. Zij reageerde nadat een economisch adviseur van president Donald Trump de Amerikaanse interesse had bevestigd om het grootste eiland ter wereld te kopen.

"Groenland is niet te koop. Groenland is niet Deens. Groenland behoort tot Groenland. Ik hoop heel erg dat dit niet serieus is bedoeld", vertelde de Deense premier Mette Frederiksen tijdens een bezoek aan Groenland aan de krant Sermitsiaq. Trump zal begin volgende maand Kopenhagen bezoeken, wanneer het Noordpoolgebied op de agenda zal staan tijdens ontmoetingen met Frederiksen en premier Kim Kielsen van Groenland, een autonoom Deens gebied. Lees ook: 'Donald Trump wil Groenland kopen'