Lowlands tevreden ondanks doorverkoop tickets vanwege weer: 'Zwaar overtrokken'

A$AP Rocky

Ook het optreden van A$AP Rocky was van te voren onderwerp van gesprek. Het was lange tijd onduidelijk of hij zou komen; de Amerikaanse rapper was in Zweden aangeklaagd wegens mishandeling, maar hij beklom vandaag toch echt het podium.

Hij kreeg woensdag een voorwaardelijke straf opgelegd nadat hij in juni betrokken was bij een vechtpartij in Stockholm. De rapper moet het slachtoffer, dat hieraan ernstige verwondingen overhield, ook een schadevergoeding betalen.