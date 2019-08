Wetenschappers geschokt: massale sterfte zalmen in Alaska door extreme warmte

In juli werden temperaturen van meer dan 32 graden Celsius gemeten in Alaska. Ook het water was toen meer dan 27 graden. Nog nooit is er zo'n hoge temperatuur gemeten in de ruim 100 jaar dat de noordelijkste Amerikaanse staat de statistieken bijhoudt.

1,4 miljoen zalmen

Door de hitte krijgen de vissen te weinig zuurstof en hebben ze geen energie om de gezonde eitjes, die al in de buiken van de vissen zaten, te leggen.