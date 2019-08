Nederlandse elektrische tuktuk breekt door in Azië

De Nederlander Dennis Harte bouwt al jaren elektrische tuktuks in een fabriek in de buurt van Bangkok, zo’n driehonderd per jaar. Tot voor kort gingen die bijna allemaal naar Europa en Amerika. Zijn tuktuks rijden bijvoorbeeld in Parijs rond, in Portugal en ook in Amsterdam.

Regelgeving hield Harte tegen

In Thailand zelf, hét land van de tuktuk, mochten ze ironisch genoeg de weg niet op. "Onze handen jeukten als we al die tuktuks hier zagen rijden. Maar het lukte eerst niet vanwege de regelgeving in Thailand." Dat is nu veranderd, waardoor Harte nu ook in eigen land aan het werk kan.