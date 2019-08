De zomer komt een beetje terug, maar dat duurt nog wel even

"Er komt nog wel wat hemelwater aan deze dagen", verzekert William Huizinga van Buienradar. Vandaag bijvoorbeeld is de kans dat je een bui op je kop krijgt best aanwezig. "Morgen begint de dag nog vrij zonnig, in de middag is het weer bewolkt. Maar het blijft overdag droog. Pas later in de avond komt de regen weer."

Dansen in de regen

Het weekend dan. Kunnen de bezoekers van Lowlands feesten in het zonnetje? Niet echt. Zaterdag gaat het zelfs weer wat harder regenen, zegt Huizinga. Regenjas of poncho mee dus. "De temperaturen blijven steeds een beetje hetzelfde. Ongeveer 20, 21 graden. De zondag begint regenachtig, in de loop van de dag klaart het wat op."