Straf voor vrouw die tijdens epilepsie-aanval twee mensen doodreed

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde haar ook omdat ze drie dagen na het ongeluk weer in de auto stapte, terwijl haar rijbewijs was ingevorderd. H. is haar rijbewijs daarom de komende zes jaar kwijt. In eerste instantie werd Julia H. veroordeeld tot twee jaar cel, maar ze ging daarop in beroep.

Epileptische aanval

De advocaat-generaal had een lagere straf geëist, omdat H. hersenletsel heeft en het ongeval haar daarom niet zou kunnen worden verweten. Het hof ging daar niet in mee en verweet H. dat ze achter het stuur is gaan zitten terwijl ze weet dat ze een epileptische aanval kan krijgen.

De vrouw heeft verklaard zich vrijwel niets meer van het ongeval te herinneren. Ze kan niet uitleggen waarom en hoe het is gebeurd. Het was niet de eerste keer dat ze een auto-ongeluk veroorzaakte als gevolg van een aanval.

H. werd vrijgesproken van de beschuldiging dat ze zou hebben gelogen om haar rijbewijs na een eerdere invordering terug te krijgen wegens gebrek aan bewijs.

Slachtoffers waren jonge Polen

Door het ongeval in Hellevoetsluis kwamen de Poolse Sylwia Leśnik (23) en Grzegorz Kumela (29) om het leven. Zij werkten allebei in de kassen in het Westland.