Nieuw onderzoek naar medicijn ebola: '90 procent kans op overleving'

Er is een vaccin beschikbaar dat sinds kort wordt ingezet. De werking lijkt zeer effectief, maar er zijn er niet genoeg beschikbaar om iedereen mee te in te enten. Het vaccin was er nog niet tijdens de vorige grote uitbraak in 2014. Toen vielen er in West-Afrika ruim elfduizend doden.

Ergste uitbraak

Tot nu toe zijn bij de nieuwste uitbraak in totaal 2489 mensen met ebola besmet, van wie er 1665 zijn gestorven.

Vanwege het geweld in de provincies Noord-Kivu en Ituri is het moeilijk om het virus onder controle te brengen. Gewapende groepen vallen medisch personeel aan of verspreiden geruchten over hen. Bovendien is de bevolking sceptisch over hulpverleners en de medische zorg.