Sneijder hangt definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen

Sneijder was in stadion Galgenwaard omdat hij besloten heeft om daar een skybox te huren. Terloops meldde de middenvelder dat zijn loopbaan erop zit. "Mijn gevoel voor de stad is groot. Nu ik ben gestopt met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen", zei hij. Sneijder is van plan veel van zijn gewonnen prijzen in de skybox uit te stallen.