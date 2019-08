Baby gewond na aanrijding, bestuurder rijdt door

Bij een aanrijding vanmiddag in Amsterdam is een baby gewond geraakt. De bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeluk, is doorgereden.

De moeder van de baby liep met de kinderwagen op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat, toen de kinderwagen werd aangereden door een zilvergrijze Volkswagen. De baby is naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van de situatie is niet bekend. Politie zoekt getuigen De politie is op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur.