AZ-supporters rouwen om ingestort dak: 'Het is toch je plekkie dat weg is'

Geintje

Frederick dacht in eerste instantie dat de foto die hij van het ingestorte dak zag, was gefotoshopt. "Ik dacht: het zal wel een geintje zijn. Tien minuten later realiseerde ik me dat het echt was. Dan schrik je wel, voor hetzelfde geld hadden we op die plek gezeten."

Frederick gaat al bijna twintig jaar naar elke thuiswedstrijd. Hij zit in vak R, waar het dak instortte. "Het is wel emotioneel. We gaan er al zolang heen met de hele familie. Bijna iedereen is AZ-fan. Het is toch je plekkie dat nu weg is."