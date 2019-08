Familie uit New Jersey verkoopt villa met groot verlies na jarenlange stalking

Rijke bewoners

"Waarom zijn jullie hier?", schreef hij. "Ik kom er wel achter. Wie heeft de slaapkamers aan de straatzijde? Ik weet het zodra jullie in het huis trekken." In zijn jeugd rende hij van de ene kamer naar de andere, schreef hij ook, en dacht hij zich het leven in van de rijke bewoners. Ook was hij het niet eens met de renovaties van het huis. Hij vroeg zich af of de bewoners al hadden ontdekt wat hij had achtergelaten in de muren.

De zaak kreeg internationale bekendheid doordat de familie de voormalige bewoners aanklaagde wegens de brieven, maar een dader is nooit gepakt. De familie Broaddus heeft duizenden dollars besteed om het huis te bewaken. Maar uiteindelijk maakten ze zich zo zorgen om hun veiligheid en die van hun drie kinderen, dat ze het huis nooit bewoond hebben.