Mensen die muziek luisteren tijdens een operatie hebben minder medicijnen nodig

Volgens de leider van de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn, Hans Jeekel neemt het gebruik van de medicatie 'epidemische vormen' aan. "Muziek heeft via het brein effect op ons fysiologisch systeem, dus in het lichaam", zegt Jeekel op de site van het Erasmus MC. "Hoe het precies werkt is nog niet bekend, maar de pijn, angst en stress verminderen er duidelijk door. Het effect van muziek in de hersenen wordt verder onderzocht."

Heavy metal werkt niet

Maar bij sommige muzieksoorten blijft het gunstige effect uit. Heavy metal blijkt niet te werken en een bepaald type hardrock ook niet. Jeekel: "Er zijn aanwijzingen dat de muziek aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Er moet een zeker ritme in zitten dat aansluit bij het hartritme, er moeten harmonieën zijn en pauzes. In sommige muziek zit dat niet. Dan werkt het niet goed."