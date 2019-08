Opnieuw massale demonstratie in Moskou: 178 mensen opgepakt

Het is al langer onrustig in Moskou. Aanhangers van de Russische oppositiepartijen zijn boos omdat verschillende politici zijn uitgesloten van de lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad. Demonstranten hadden borden met opschriften als 'geef ons het recht te stemmen' en 'weg met de tsaar' bij zich. Ook hielden ze foto's van gearresteerde activisten omhoog.