Man (20) begint te schieten bij Noorse moskee: één gewonde

Bij een schietpartij in een moskee in Noorwegen is tenminste één persoon gewond geraakt. De Noorse politie heeft een verdachte gearresteerd.

De schietpartij vond rond 16.00 uur plaats in een moskee in Bærum, een plaats vlakbij de hoofdstad Oslo. De schutter zou meerdere vuurwapens bij zich hebben gedragen. Hij werd in de moskee overmeesterd voordat de politie aankwam. Helm en uniform Noorse media schrijven dat de dader een twintiger met een Noorse achtergrond is. Het hoofd van de moskee vertelt aan omroep NRK dat 'een van onze leden is neergeschoten door een witte man die een helm en uniform droeg.' Op het moment dat de schutter binnendrong waren er drie mensen aanwezig in de moskee. Het motief van de man is nog niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan.