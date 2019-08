Dak van AZ-stadion gedeeltelijk ingestort

Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland is het dak ingestort door zomerstorm die vandaag woedde. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer en politie zijn aanwezig.

"Er was niemand in het stadion ten tijde van het instorten", vertelt een woordvoerder van de club. "De directie en betrokkenen van de club zijn nu onderweg. We kijken nog wat de oorzaak is."