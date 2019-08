58-jarige fietser overleden in Linschoten door omvallende boom

Een tweede fietser bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde rond 14:30 op het landweggetje de Haardijk in de Utrechtse plaats. De opgeroepen traumahelikopter kon niets meer betekenen voor de verongelukte fietser.

Onderzoek

Politie Midden-Nederland doet onderzoek naar de precieze toedracht. "Vermoedelijk is de boom door de wind omgevallen", meldt woordvoerder Ellen de Heer. "Het waait heel hard, maar op zich moet een boom dat kunnen hebben. We gaan kijken naar de staat van de boom, en of er onderhoud gepleegd is."