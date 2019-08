Harde wind eist slachtoffer en zorgt voor overlast

Een stuk van de boulevard in Scheveningen is zaterdag in opdracht van de politie en brandweer afgesloten. Twee mensen raakten gewond doordat er hekken waren omgevallen vanwege de sterke wind. "Voor de veiligheid is besloten om de Noordboulevard af te sluiten totdat de wind afneemt, omdat er veel los bouwmateriaal lag", aldus de politie.

Dienstregeling NS

Tussen Haarlem en Zandvoort is een boom op de bovenleiding gevallen, waardoor er minder treinen tussen de twee plaatsen rijden. Ook tussen Alkmaar en Zaandam is de dienstregeling aangepast. Het aantal treinen op dat traject is gehalveerd. De verwachting is dat voor beide trajecten de dienstregeling in de vroege avond weer normaal is.

Ook zijn verschillende evenementen verspreid over het land afgelast. Onder andere de Flower Parade in Rijnsburg, het Fries Kampioenschap fierljeppen en het HavenVistijn op Texel gaan niet door.