Jonge Nederlanders spreken duizenden festivalbezoekers toe: 'Inspirerend moment'

"Ik heb het gevoel alsof ik net voor een parachutesprong uit het vliegtuig gesprongen ben", beschrijft Van der Meulen zijn gevoel, enkele minuten nadat hij van het podium is afgekomen. Op datzelfde podium zal dj Martin Garrix later op de avond draaien. "Zoveel adrenaline. Het was een heel erg inspirerend moment."

Een miljoen handtekeningen

De twee Nederlanders zijn betrokken bij het Climate Reality Project. De organisatie onder leiding van prominent milieu-activist Al Gore komt in actie tegen klimaatverandering. "Met ons verhaal willen we zoveel mogelijk mensen aansporen onze petitie te ondertekenen", vertelt de 15-jarige Anders. "Want met een miljoen handtekeningen willen we een duidelijk signaal afgeven aan Ursula von der Leyen , de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie dat er echt actie nodig is."