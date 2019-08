Storm in aantocht: 'Ben benieuwd of de goedkope tentjes het gaan houden'

Parkmanager Gert-Jan Ipping heeft een aantal instructies aan zijn campinggasten gegeven. "Partytenten en windschermen kunnen het best afgebroken worden. En we hebben iedereen aangeraden om houten haringen in het zand te gebruiken."

Ook gaat de camping een aantal rode vlaggen hijsen. "Daar hangt een windwaarschuwing aan, zodat iedereen weet wat voor weer er in aankomst is. Op onze Facebookpagina hebben we onze gasten ook gewaarschuwd."