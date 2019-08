Douane vindt 1500 kilo cocaïne verstopt tussen boomstammen in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam is 1500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met boomstammen. De vondst werd 16 juli gedaan, maar werd vanwege het onderzoek tot vandaag stilgehouden.

"Er zijn nog geen verdachten aangehouden", zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. De container met boomstammen was afkomstig uit Suriname en op weg naar een bedrijf in Bangladesh. Dat bedrijf lijkt niets met de cocaïne te maken te hebben. Lees ook: Politie vindt 'één van de grootste cokelabs ooit' bij opruimen omgewaaide boom Samenwerking Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, onderzoekt de zaak. De drugs met een straatwaarde van ruim 110 miljoen euro zijn inmiddels vernietigd.