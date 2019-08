14-jarige Nederlandse jongen omgekomen in ravijn Spanje

Een Nederlandse jongen van 14 jaar oud is dood gevonden in een ravijn in Spanje. De Spaanse politie gaat uit van een ongeluk. De jongen was met zijn familie op vakantie in Espot.

De ouders van de jongen gingen gisteravond wandelen. De jongen bleef achter op de camping, aldus Spaanse media. Toen zijn ouders terugkwamen, konden ze hem niet vinden. Daarop belden ze het alarmnummer. Er werd direct een grote zoektocht gestart, die tot 04.00 uur vannacht doorging. Vanmorgen werd de zoektocht hervat. Een helikopter vond het lichaam van de jongen in een ravijn in een moeilijk begaanbaar gebied, vlak bij de camping. De politie onderzoekt hoe de jongen in het ravijn is beland. Espot is een populair vakantiegebied dat in de Spaanse Pyreneeën ligt.